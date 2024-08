Fenerbahce, rivelazione su Mourinho: "Controlla tutto e a fine allenamento..."

Mourinho si gioca l'accesso alla Champions League . Stasera in Francia contro il Lille l'andata , tra una settimana il ritorno a Istanbul. Si tratta del primo obiettivo importante da raggiungere l'allenatore portoghese sulla panchina del Fenerbahce. Si è seduto sulla panchina dei turchi da poco più di due mesi, ma ha già conquistato tutti, come confermano le parole del suo giocatore Alexander Djiku, che ha rivelato alcuni dettagli dei suoi allenamenti.

Djiku su Mourinho: "È la stella della squadra"

Queste le sue parole ai microfoni dell'Equipe: "La stella della squadra è ovviamente Jose Mourinho: controlla tutto, è meticoloso su tutti i dettagli, come i calci piazzati e tutto il resto. Tutti proviamo i rigori alla fine dell'allenamento. Lavoriamo sui piccoli dettagli che possono fare la differenza. Si sente la sua presenza ed esperienza. José ci parla spesso, è molto meticoloso riguardo alle sue aspettative in difesa e in attacco. C'è una sana competizione all'interno della squadra, l'allenatore ha dato una possibilità a tutti durante il periodo di preparazione estiva di mettersi in mostra. Abbiamo lavorato duro sia atleticamente che fisicamente, abbiamo avuto lunghi allenamenti nel periodo di preparazione. Stiamo cercando di ritrovare una buona condizione fisica".

"È il miglior allenatore del mondo"

Djiku continua: "Mourinho è il miglior allenatore del mondo. Ha vinto la Champions League con il Porto e l'Inter. Poi l'Europa League con il Manchester United e la Conference League con la Roma. Ci infonde questa cultura vincente. Sai di avere un vero leader. Abbiamo molti giocatori esperti come Edin Dzeko, Fred, Dusan Tadic... Anche giocatori come Youssef En-Nesyri e Allan Saint-Maximin si sono uniti a noi. Abbiamo una grande rosa di 38 giocatori e almeno 2 giocatori per ruolo. Ma la cosa principale è che la nostra forza è il nostro allenatore, lui vuole un muro compatto".