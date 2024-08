Prezzi Dazn, Sky e Amazon: dove vedere il calcio in tv tra Serie A, Europa League e Champions

Il calcio torna in tv e sulle piattaforme streaming. Perché la Serie A sta per iniziare e poi scatteranno anche Europa League e Champions League. Il campionato italiano va sottolineato sarà disponibile su Dazn (tutte e tredici le partite per singola giornata) Di queste, tre saranno trasmesse in coesclusiva anche su Sky.

Calcio in tv, i costi di Dazn

Per la nuova stagione Dazn prevede tre pacchetti diversi. Il piano start, il più economico (11,99 euro al mese per 12 mesi), non comprende il calcio ma garantisce la copertura di altri sport come pallavolo e basket. Per la Serie A serve il piano Dazn standard, a partire da 34.99 euro al mese. Questo consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet. Insomma, schermi diversi ma nella stessa casa. Per guardare le partite in contemporanea su due dispositivi diversi, anche in luoghi lontani e diversi, bisogna scegliere il piano Danz plus, a partire da 59,99 euro al mese. Oltre alla Serie A, Dazn copre anche le gare di Ligue 1, Liga e Fa Cup.

Dazn con pagamento unico

Piano start: 99 euro all’anno, cioè 8,25 euro al mese. C'è un risparmio di 6,70 euro al mese rispetto al piano mensile e un risparmio totale di oltre 80 euro all’anno.

Piano standard: 359 euro, cioè 29,92 euro al mese. C'è un risparmio di 15 euro al mese rispetto al piano mensile per un totale di oltre 180 euro all’anno.

Piano plus: 599 euro all’anno, cioè 49,91 euro al mese. C'è un risparmio di 20 euro al mese rispetto al piano mensile e un risparmio totale di oltre 240 euro all’anno.

La Champions in tv

Dal 2024 al 2027 le coppe europee sono in esclusiva su Sky. Su TV8 sarà mandata in onda solo la miglior partita tra squadre straniere in ogni turno. Per guardare Champions League, Europa League e Conference League serve quindi sottoscrivere un abbonamento a Sky o Now. Per vedere tutto il calcio su Sky bisogna attivare sia il pacchetto Sky Calcio (tre partite di Serie A, Premier League e Bundesliga) sia il pacchetto Sky Sport (coppe europee). I costi dell’abbonamento che comprede Sky Tv + Sky Sport + Sky Calcio parte da 34,90 euro al mese per i primi 18 mesi. Per vedere il calcio in streaming su Now serve il pass sport, a partire da 14,99 euro per i primi 12 mesi.

La Champions su Prime Video

Sky non basta per vedere tutta la Champions dato che copre 185 delle 203 partite per ogni stagione della competizione. Le gare rimanenti (18 su 203) passano Prime Video che ha la migliore partita del mercoledì, sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. Il costo? 4,99 euro al mese.

Coppa Italia solo su Mediaset

Mediaset ha conservato l’esclusiva della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. Quest'anno non trasmetterà la Champions in chiaro.

Serie B su Dazn

La Serie B invece è rimasta su Dazn. Lo stesso discorso vale per la Serie A Femminile.

Tre abbonamenti per seguire tutto il calcio

Per non perdersi neanche una partita, quindi, c'è bisogno di sottoscrivere tre abbonamenti diversi: Dazn per la Serie A, la Serie B e Serie A Femminile, Sky per le coppe europee, Prime Video per la migliore gara di Champions del mercoledì. La formula più economica prevede un costo di 54,97 euro.