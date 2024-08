Razzismo, il Prefetto di Roma avvisa: "Pronti a sospendere le partite"

ROMA - Prevenire è sempre meglio che reprimere, ma se il messaggio non fosse chiaro, l'intevento non è da escludere. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, vara la tolleranza zero nei confronti del razzismo negli stadi e, in un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in vista del via alla stagione calcistica, alla presenza anche dei rappresentanti delle due squadre capitoline, lancia un messaggio forte e perentorio.