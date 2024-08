Real Madrid-Atalanta diretta Supercoppa europea: segui la partita LIVE

Real Madrid contro Atalanta, la 'sfida degli opposti' va in scena oggi (14 agosto, ore 21) a Varsavia dove gli spagnoli di Ancelotti trionfatori nell'ultima Champions League (e con un Mbappé in più) contenderanno il primo titolo della stagione alla Dea di Gasperini, vincitrice invece dell'Europa League. Segui la sfida in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.