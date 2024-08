Mbappé rivela: "Ecco cosa mi chiede Ancelotti"

Mbappé: "Al Real per me la vità è più semplice"

Ai microfoni di Sky Sport il fuoriclasse francese ha spiegato: "È un sogno che è diventato realtà. Sono felice di aver iniziato a giocare per il miglior club del mondo segnando un gol. Vogliamo vincere tanti titoli e sono qui per dare il mio contributo. Come mi sono trovato con Vinicius e Rodrygo? Ancelotti vuole che ci spostiamo molto in campo, è un piacere giocare con i migliori al mondo. Grazie ad Ancelotti e ai compagni di squadra la mia vita è molto più semplice".