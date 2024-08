Gasperini: "Potevamo ripetere Dublino, con Ancelotti ci siamo detti..."

Mastica amaro Gian Piero Gasperini . Al termine di Real Madrid-Atalanta 2-0 , l'allenatore della Dea non si accontenta affatto di aver partecipato: "Ero fiducioso che potessimo fare una buona gara e mettere in difficoltà il Real Madrid anche nella manovra e nel gioco. Dopo i gol subiti, purtroppo, la partita è cambiata. Soprattutto dopo il secondo che era evitabile".

Gasperini: "Abbiamo perso una buona opportunità"

A Sky Sport, Gasperini ha aggiunto: "Abbiamo avuto le nostre occasioni, Courtois ha fatto una gran parata su Pasalic, Lookman non si è preso un tiro che in genere fa. Abbiamo perso una buona opportunità. Potevamo andare in vantaggio. Bisogna essere più cinici. Le esperienze sono più utili quando vinci. Ci manca sempre una virgola. A Dublino l’abbiamo messa. Oggi potevamo ripeterci. Sono opportunità rare, quelle di vincere una partita così, come oggi".

Gasperini su Ancelotti e sul calciomercato

Su Ancelotti e il calciomercato, Gasperini ha aggiunto e concluso: "Con Ancelotti abbiamo parlato di calcio e avremo modo di parlare ancora di calcio. Mercato? Pensiamo a stasera. Lunedì inizia il campionato ed è tutta un’altra storia. Dobbiamo fare la conta, è uscito Kolasinac. Dobbiamo pensare a come recuperare tutti".