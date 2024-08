Salernitana, Busso nuovo presidente. Esce di scena Iervolino

Si chiude l'era Iervolino. Almeno come presidente della Salernitana. Il CdA del club ha infatti formalizzato il riassetto societario in attesa che una delle trattative per la cessione del club da parte del magnate vesuviano vada eventualmente in porto. Intanto, Roberto Busso è il nuovo presidente. Nessun incarico per Elefante come era stato prospettato nelle socrse settimane. Pieni poteri per l'ad Maurizio Milan. Nel CdA restano l'ex presidente del Coni Petrucci, Ientile e Civitella, oltre ovviamente allo stesso Milan. Ora la squadra potrà essere completata dal direttore sportivo Gianluca Petrachi che, arrivato per il rilancio del club con nuovi proprietari in entrata, ha dovuto invece gestire un delicatissimo riassetto tecnico con numerose cessioni da capitalizzare e un organico ringiovanito e congruo al ridimensionato budget del sodalizio granata ordinato dalla proprietà.