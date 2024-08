Frosinone, intervento riuscito: Cittadini pronto per la riabilitazione

FROSINONE - Dopo il brutto infortunio al ginocchio subito nella gara di Coppa Italia dal difensore centrale del Frosinone, Giorgio Cittadini martedì è stato operato dal professore Mariani a Villa Stuart di Roma in artroscopia al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Presto sarà avviato il programma di riabilitazione per averlo in campo il prima possibile, comunque non prima di 5 mesi. Intanto, il direttore dell’area tecnica del club di Viale Olimpia, Guido Angelozzi, si è messo subito al lavoro alla ricerca di un nuovo elemento in grado di rinforzare in maniera sostanziale il reparto arretrato della squadra giallazzurra. E nella giornata di mercoledì c’è stata l’ufficialità dell’arrivo (a titolo definitivo con contratto fino al 30 giugno 2026) alla corte di Vivarini di Davide Biraschi (30).