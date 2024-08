Volpe e Ceparano leader: la Palmese cresce

PALMA CAMPANIA (luigi alfano) - Prende forma e sostanza la nuova Palmese di Grimaldi e Dionisio. Un pezzo per volta. Finito il ritiro a Castelluccio Inferiore, in Basilicata, suda ogni pomeriggio allo stadio di Palma Campania sempre affollato di tifosi in un clima a metà strada tra speranza e ottimismo. E pian piano si delinea l’ossatura. Il tecnico Grimaldi anche per il nuovo campionato sceglie il 4-3-3 super offensivo e alimenta una precisa strategia con gli under. Ci sarà il portiere baby tra i pali, uno tra Pollini e Muraca. Uno andrà a metà campo e sarà Okoje o Mettivier, grandi polpacci e fiato da vendere. Il terzo esterno a sinistra: o il terzino Tiberti o il tornante Coppola arrivato dall’Empoli. E quest’ultimo è esplosivo ogni volta che tocca palla. Dribling e sterzate in velocità. Goal facile. Una vera delizi a guardare la sua carta di identità e quello che promette. Le chiavi della Palmese, però, saranno tutte al centro.



PUNTI DI FORZA - Ceparano play davanti alla difesa. Due anni fa contribuì a volare in serie C con Giugliano, due piedi delicati, baricentro basso e personalità che cresce. E poi davanti, al centro dell’attacco, il “boss” Michele Volpe che quest’anno fa sul serio. In gran forma. Potente e agile. Motivato, dopo anni di serie C a ritornare bomber da 20 gol. «Volpe si presenta da solo – commenta il diesse Nicola Dionisio - gli chiediamo di farsi capopolo perché il pallone vive di gol e lui minaccia di farne uno a ogni azione. Stiamo lavorando bene. Domenica 25 in Coppa Italia la sfida col Gelbison ci dirà tante cose. La squadra del Vallo della Lucania è fortissima. A mio giudizio la migliore del girone laziale-sardo. Sono curioso di vedere come andrà la partita».



PATRON REGA CARICO - Più curiosa ancora la tifoseria che già promette di riempire lo stadio di via Querce. Sarà ancora Agosto ma è il primo grande appuntamento. Una settimana dopo a Palma arriva l’Acerrana per l’esordio in campionato. E c’è tanta speranza che agita gli animi. Si fanno già conti e tabelle. «L’anno scorso fu un avvio rovinoso - ammette il presidente Rega - quest’anno non vorremmo soffrire in quel modo. Fu una fatica e un miracolo risalire la china». Il vero miracolo, adesso, è la calma con cui cresce la Palmese. Le paure e gli affanni sono lontani. Si apre un nuovo difficile campionato ma c’è un convincimento non nascosto di …fare molto bene.