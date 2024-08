Eriksson morto diretta calcio e Lazio in lutto: tutte le reazioni LIVE

15:57

Eriksson, una vita dedicata al calcio

Un allenatore totale: Eriksson ha avuto una carriera lunghissima tra l'Italia e l'estero. GUARDA LA GALLERY

15:49

Monza: "Eriksson allenatore vincente"

Il Monza "partecipa al dolore della famiglia per la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Un allenatore vincente; una persona gentile. Il suo stile una lezione per tutti. Ci mancherai Sven".

15:40

Figc, minuto di silenzio per Eriksson

In memoria di Eriksson verrà osservato un minuto di raccoglimento su tutti i campi di Serie A (maschile e femminile) e Serie B prima delle gare in programma oggi e nella prossima giornata di campionato. L’ha deciso la Figc.

15:37

Ravanelli: "Erkisson era un gentiluomo"

Così Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Lazio campione d'Italia nel 2000: "Perdiamo una persona straordinaria. E’ una persona che mi ha dato tanto, che si è sempre comportata benissimo. Ricordo che quando arrivai dal Marsiglia mi accolse a braccia aperte, una persona molto franca. Una persona vera. Ho un ricordo bellissimo, con lui abbiamo vinto un campionato, una Coppa Italia e la Supercoppa europea. Lo ricorderò sempre con grande affetto, era un gentiluomo. Lui ha portato un calcio totale, bello da vedere, con una idea di gioco fin dai tempi della Roma. In Italia si è imposto alla grande".

15:28

Fazio: "Eiksson è uscito di scena con coraggio e saggezza"

"Una persona di grande gentilezza e allegria, di grande intelligenza. La sua uscita di scena è stata di un coraggio e di una saggezza assoluti. E credo ce ne voglia tanto per andarsene via in questo modo. Una lezione per tutti, sino all'ultimo. O se si preferisce un regalo per tutti, sino all'ultimo". L’ha detto Fabio Fazio, grande tifoso sampdoriano, ricordando lo scomparso Sven Goran Eriksson.

15:18

Il principe William: "Colpito dal carisma di Eriksson"

"Triste apprendere della scomparsa di Sven Goran Eriksson. L'ho incontrato diverse volte come allenatore dell'Inghilterra e sono sempre rimasto colpito dal suo carisma e dalla passione per il gioco. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici. Un vero gentiluomo del gioco. W". Così il principe del Galles William ricorda Eriksson, allenatore svedese che ha allenato la nazionale inglese.

15:08

La Fiorentina si unisce al dolore

"La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Il tecnico svedese ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico viola dal 1987 al 1989". Così su X la Fiorentina ricorda Eriksson. Nel post il club ha pubblicato una foto dell’ex con una sciarpa viola.

14:59

Lotito: "Vorrei abbracciare di nuovo Eriksson"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha definito Eriksson "l'allenatore più vincente nella storia della società sportiva Lazio, ma soprattutto un uomo integerrimo ed una persona squisita e signorile, doti che sapeva mescolare al classico aplomb nordico. Il suo coraggio nell'affrontare la malattia che lo ha colpito è stato esempio ed insegnamento per chiunque lo abbia ascoltato. Nel corso delle interviste che ha rilasciato negli ultimi mesi ha saputo infondere amore per la vita e per il calcio". Ancora: "Lo ricordo allo stadio Olimpico di Roma, emozionato come un bambino, in occasione del suo ritorno nella Capitale, parlammo a lungo: mi colpì la sua serenità, ci abbracciammo forte. Lo vidi incamminarsi verso il bordocampo, a passo lento effettuò il giro dello stadio. Tutto il nostro popolo laziale, al suo passaggio, gli urlò frasi di ringraziamento e di affetto, un'emozione quasi palpabile, le lacrime a solcare i volti, lui seppe rispondere agli incitamenti con la forza del suo sorriso. Mi verrebbe voglia di abbracciarlo ancora, per sussurrargli ad un orecchio che la Lazio non lo dimenticherà mai. Rivolgo commosso le condoglianze alla sua famiglia, il calcio ed il mondo hanno perso un grande uomo".

14:53

Arianna Mihajlovic e la foto commovente

Arianna Mihajlovic ha postato una foto con Sinisa in maglia biancoceleste con al suo fianco Eriksson e due cuori rossi. Due pezzi di una Lazio vincente che non ci sono più.

14:45

Marchegiani: "Eriksson allenatore meraviglioso"

"Le qualità dell'uomo erano uniche, in un contesto dove si è abituati ad alzare la voce. Ha sempre mantenuto il suo modo di essere, non si è mai lasciato contaminare, anche da situazioni che gli avrebbero richiesto di cambiare un po'. Questo è quello che è rimasto a tutti. Ma lui è stato un allenatore meraviglioso. Al di là delle vittorie e alla capacità di adattarsi e campionati e mentalità diversi, a giocatori diversi, sempre con grande intelligenza, è stato un allenatore che ha portato delle innovazioni e delle soluzioni nelle sue squadre estremamente all'avanguardia, ottenendo sempre risultati. Ha sempre fatto bene, ovunque ha allenato. Grande uomo e grande allenatore”, ha detto Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio.

14:37

Zoff: "Eriksson lascia la classe"

"Il ricordo di Eriksson è quello di un uomo piacevole sotto tutti gli aspetti, sia lavorativi che di compagnia. Mi dispiace personalmente, è una perdita come persona oltre che come tecnico. I ricordi che mi legano a lui alla Lazio sono tanti. Cosa lascia al calcio moderno? Lascia la classe che ha dimostrato sempre nei comportamenti”, ha detto Zoff, presidente della Lazio quando il club biancoceleste ingaggiò Eriksson

14:26

La Lazio ricorda Eriksson

Il club biancoceleste celebra il ricordo dell'allenatore dell'ultimo scudetto. LEGGI TUTTO

14:23

Il cordoglio della Roma

"L’AS Roma piange la scomparsa di Sven Goran Eriksson. Ha guidato i giallorossi dal 1984 al 1987 conquistando una Coppa Italia. Il nostro pensiero va ai suoi familiari in questo momento di dolore", ha scritto la Roma sui social.

14:21

Eriksson, la notizia ripresa in tutto il mondo

La notizia della morte dell'ex allenatore ha fatto rapidamente il giro del mondo. LEGGI DI PIU'

14:14

Il ricordo della Sampdoria

Così sul sito ufficiale della Sampdoria: "La prima parola che ci viene in mente quando pensiamo a lui è dignità. Dignità sportiva, per la classe e il rispetto evidenziati in ogni occasione in oltre quarant’anni di carriera da allenatore. Dignità umana, per aver affrontato con coraggio e compostezza un avversario bastardo come il cancro che l’ha portato via a 76 anni. Sven-Göran Eriksson non c’è più. Si è spento in Svezia, avvolto nell’affetto della sua famiglia e di chi gli ha voluto bene. Noi sampdoriani gliene abbiamo voluto tanto e lo scorso 5 maggio, a Marassi, abbiamo saputo dimostrarglielo come noi sappiamo. Un’occasione speciale, quella, per ribadire che possono passare il tempo e le stagioni ma chi per la Sampdoria ha messo il cuore non passerà mai. Già perché Sven non ci lascia soltanto uno storico terzo posto, una Coppa Italia in bacheca o una finale di Coppa delle Coppe sfuggita sul più bello. Sven ci lascia emozioni, ricordi indelebili e – soprattutto – una grande eredità morale. Da gentiluomo prestato al calcio qual era. «Spero che mi ricorderete come un uomo positivo che cercava di fare tutto il possibile. Non dispiacetevi, sorridete». Faremo proprio così. Sorrideremo sempre pensando a te, ai cinque anni con te in panchina, alle tue idee, alla tua classe e a quel pomeriggio dello scorso maggio vissuto insieme ai tuoi ragazzi di allora. «Prima della partita è stato bellissimo, stavo piangendo. Mi porterò dentro questi momenti per tutta la vita». Ecco, qualche lacrima, soltanto oggi, almeno oggi, concedila tu a noi. Ciao e grazie Sven, mister, gentiluomo e sampdoriano".

14:10

Lazio in lutto

"Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi, mister", è il messaggio della Lazio su X. Il club è in lutto, dietro allo stemma c'è il colore nero.

14:05

I messaggi di cordoglio per Eriksson

Il mondo del calcio si è unito al dolore della famiglia per la scomparsa dell'ex allenatore. APPROFONDISCI

13:59

Eriksson, l'ultimo saluto

Pochi giorni fa lo svedese aveva lasciato un ultimo messaggio al grande pubblico. LEGGI TUTTO

13:49

Eriksson e l'annuncio della morte

L'annuncio della morte dell'ex allenatore è stato dato dalla famiglia. APPROFONDISCI

Roma