Eriksson, la bellezza della trasparenza

Disarmava chiunque, anche i più maleducati e ostinati. Diranno che aveva certamente i suoi preferiti, ma riusciva a ottenere il rispetto anche dai meno considerati. E diranno che lui dalla panchina osservava, lasciava molta libertà d’espressione all’atleta il quale avvertiva comunque di essere sotto il controllo di Sven. Diranno che aveva un tono di voce inconfondibile, che non possedeva l’ironia del connazionale Liedholm, ma - proprio come il grande Liddas - marcava continuamente la differenza tra sé e i colleghi. Perché era campione di buonsenso, educazione e misura. Diranno che a un certo punto della vita sono cambiate le priorità, gli interessi, hanno prevalso le passioni, e qualche errore l’ha commesso anche lui. Che ha conosciuto le turbolenze dell’amore. Diranno che il modo con cui ha affrontato il cancro e la morte è stato molto simile a quello di uno dei giocatori più amati, Luca Vialli. La stessa delicatezza, la stessa forza, e quella frase finale: «That is. It’s sad but it’s beautiful». È triste, ma è bello. Diranno tutte queste cose e avranno detto soltanto la verità. Perché Sven Goran Eriksson aveva il dono di una trasparenza che illumina e non acceca. E poi ha avuto persino la sensibilità di venire a dirci addio. Di persona.