Addio a Eriksson: buon viaggio amico Sven

ROMA - Ha girato il mondo con i suoi occhiali tondi da professore universitario. Sempre in giacca e cravatta. Sven Goran Eriksson ha saputo dare un senso compiuto alla vita e a un lavoro che ha amato come i boschi e le vallate della contea di Värmland, dove da bambino aveva imparato a sciare: è stato il punto di partenza del suo viaggio. Contenuti e dettagli avevano un valore sacro nei suoi ragionamenti, per questo motivo era stato soprannominato il rettore di Torsby. Disegnava schemi sul quaderno anche in vacanza, nella sua villa a Cascais , davanti alle onde dell’oceano Atlantico, tra Praia da Conceição e Praia da Duquesa. In ogni angolo, da Göteborg a Roma, da Londra a Manila, è riuscito a lasciare in eredità la sua eleganza, la sua dolcezza, il suo stile. Non è mai stato un divo. Gli piaceva camminare tra la gente comune. Aveva saputo conservare la semplicità di un’infanzia trascorsa a Sunne e a Torsby , in Svezia, con quegli inverni infiniti e ricoperti di neve che sembravano quadri. Imprimere un significato a ogni giorno era stato l’insegnamento dei suoi genitori: il papà, che si chiamava sempre Sven, guidava gli autobus, e la mamma Ulla faceva i doppi turni in un’azienda tessile.

Eriksson, un fuoriclasse

Ha dimostrato che si può essere un fuoriclasse anche conservando il dono della normalità: nei momenti felici e anche durante le cicatrici di un percorso finale che l’ha costretto a lottare con una malattia aggressiva, scoperta già in stato avanzato, mentre era in tuta e faceva footing in Svezia. Un malore, un giramento di testa, sembrava un calo di zuccheri. Le analisi e il verdetto dei medici. La capacità di lottare contro quel nemico invisibile e di provare a demonizzarlo, inviando messaggi positivi: da coach e riferimento anche per chi stava affrontando le sue stesse terapie.

A Formello, quando allenava una Lazio stellare, che riusciva a battere il Manchester United di Alex Ferguson e David Beckham, si fermava spesso a fare benzina con la sua Volvo in un piccolo autogrill. Faceva colazione: cappuccino e cornetto. Come un cliente qualsiasi. Il contatto con le persone rappresentava un’altra delle sue ricchezze. Era timido, i complimenti lo facevano diventare rosso. Sapeva ascoltare tutti. Il successo non lo aveva spinto sulla luna. Dialogava, si confrontava. Equilibrio, sostanza, carisma. Non sprecava le parole, come succede ai veri leader. Sapeva far convivere la modernità dei suoi schemi con un’educazione antica. Gli amici lo chiamavano Svennis, l’unico a vincere il famoso double, titolo e coppa nazionale, con il Göteborg, il Benfica e la Lazio. In gioventù era stato un terzino, prendeva in consegna l’ala, aveva un fisico da maratoneta: calzettoni arrotolati intorno alle caviglie, i parastinchi non erano stati ancora inventati. Giocava nel Torsby e nel Västra Frölunda, aveva dovuto smettere a ventisette anni per un infortunio al ginocchio. Da allenatore aveva in testa, come fonte di ispirazione, il Feyenoord di Ernst Happel, l’Ajax di Rinus Michels e Stefan Kovacs, il Liverpool di Bob Paisley.

L'inizio da allenatore

Il suo maestro è stato Tord Grip. Cominciò a fargli da vice nel Degerfors: era il 1976. L’Europa ha iniziato a studiare il suo calcio più avanti, quando lavorava nel Göteborg: pressing, gioco elettrico, a uno o due tocchi, bellezza e divertimento. Nel 1982 conquistò la Coppa Uefa contro l’Amburgo di Magath e Hrubesch. Era la squadra di Hysen e Stromberg, di Corneliusson e Nilsson. E così, nell’estate in cui l’Italia di Bearzot vinceva il Mondiale in Spagna, Eriksson si ritrovò su un aereo per Lisbona, chiamato dal Benfica e scelto da un mito come Eusebio, affascinato dalla qualità espressa dal Göteborg. Conquistò il campionato al primo tentativo: ventidue gol di Nené, quattordici di Filipovic, nove di Diamantino Miranda, sei di Humberto Coelho, cinque di Carlos Manuel.