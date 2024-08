Kane riceve la Scarpa d'Oro: "Sono nel miglior momento della mia carriera"

Con 36 gol in 32 partite in Bundes, l'attaccante del Bayern Monaco , Harry Kane , si era aggiudicato a fine stagione la Scarpa d'Oro 2023/24 , ovvero il premio che al termine di ogni stagione viene assegnato al miglior marcatore di tutti i campionati europei. Riconoscimento andato quest'anno al trentunenne centravanti inglese.

Kane ha ricevuto la Scarpa d'Oro 2023/24

Kane il premio lo ha ricevuto proprio quest'oggi. "Firmare per il Bayern è stata una delle migliori decisioni della mia vita. Mi sento nel miglior momento della mia carriera" le parole del centravanti inglese. Ricordiamo che il punteggio definitivo è calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso. Lo scorso anno ad aver trionfato era stato Erling Haaland, centravanti del Manchester City, autore di 35 gol in Premier League.