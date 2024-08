Mbappé posta insulti contro Messi. Ma non è come sembra

Mbappè vittima di un attacco hacker: insulti contro Messi e il Tottenham

Per un'ora l'hacker è stato in completo possesso dell'account X ufficiale di Mbappè. Il primo a essere insultato era stato Lionel Messi: "Ronaldo è il miglior giocatore della storia del calcio. Il piccoletto non è il mio Goat", con una foto dell'argentino in lacrime. Poi ha scritto che nel 2028 il francese si trasferirà a parametro zero al Manchester United e ha risposto a un commento che gli chiedeva cosa pensasse del Tottenham con "M***a", riprendendo un famoso coro contro gli Spurs. Dopo un'ora, Mbappè è riuscito a recuperare il suo profilo e ha cancellato tutti i vecchi post.