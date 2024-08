Salernitana, Bradaric passa al Verona. Arriva Hrustic

SALERNO - Il ds Gianluca Petrachi stringe per le ultime operazioni. A sorpresa Domagoj Bradaric (24) va in prestito al Verona con diritto di riscatto. A Salerno arriva il trequartista e centrocampista australiano di origine bosniaca Ajdin Hrustic (28), sempre in prestito. Per ora il centrale Flavius Daniliuc (23), che sembava vicinissimo proprio al Verona, resta in granata. L'Hellas propone il centrale Daniele Ghilardi (21), la Salernitana vuole solo cash. Il ds granata insiste per lo svincolato Gian Marco Ferrari (32), centrale mancino ex Sassuolo. Si attende l’ok di Iervolino, che non arriva. Costante monitoraggio sull’attaccante Ernesto Torregrossa (32) del Pisa, in scadenza. Il club toscano pagherebbe gran parte dell’ingaggio. L’operazione sarebbe meno onerosa di quella di Joao Pedro (32). Su Torregrossa c’è anche il Brescia. In uscita, Mamadou Coulibaly (25), che Dovrebbe andare alla Juve Stabia, e Mateusz Legowski (21), che potrebbe passare al Krakow. La Salernitana prova a cedere pure Junior Sambia (27), ma non ci sono richieste soprattutto a causa del suo ingaggio elevato. Intanto Antonio Pio Iervolino (21) si trasferisce al Taranto.