Benevento, rescinde Letizia. In arrivo Oukhadda. Ai dettagli Borrello

BENEVENTO - Il direttore tecnico del Benevento Carli è a Milano per provare a colmare le ultime falle nell'organico giallorosso. Serve un difensore centrale, ma forse si insegue anche un esterno destro d'attacco. Intanto ieri mattina c'è stata la risoluzione consensuale con Gaetano Letizia (34), che aveva ancora un anno ed era tornato dal prestito alla Feralpisalò. Due giovani sono stati invece ceduti alla Fidelis Andria: in prestito il portiere Esposito (19), fresco della vittoria in campionato di D con il Campobasso, definitivo il centrocampista Rossi (20). Il Benevento è anche sul punto di ingaggiare il terzino destro del Modena Shady Oukhadda, marocchino di passaporto italiano, classe '99. Trattativa in chiusura. Come quella per Giuseppe Borrello (25) con il Monopoli