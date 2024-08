Salernitana, Torregrossa con Ferrari. Rivoluzione completata

SALERNO - Salernitana scatenata nell’ultimo giorno di mercato. Preso a titolo definitivo il difensore esterno mancino Pawel Jaroszynski (29). Si tratta di un ritorno. Per il polacco contratto annuale e maglia numero 44. In granata anche lo svincolato Gian Marco Ferrari (32), con un ingaggio inferiore a 500mila euro. Il centrale mancino ex Sassuolo si è legato al club granata fino al 30 giugno 2025 con rinnovo automatico biennale al verificarsi di determinate condizioni. Il centrocampista Mamadou Coulibaly (25) è stato ceduto al Catanzaro. Alla società campana arriva dal Verona il centrocampista offensivo Ajdin Hrusti? (28) per un anno, mentre Domagoj Bradaric (24) passa all’Hellas in prestito con diritto di riscatto a tre milioni. Antonio Pio Iervolino (21) ceduto al Taranto in prestito dopo aver prolungato il contratto fino al 2027. Capitolo Attacco. Dal Pisa arriva Ernesto Torregrossa (32) con ingaggio pagato prevalentemente dalla società toscana. Ma Petrachi, che ha speso per 17 giocatori 1,3ml per i cartellini, non dispera, sui mercati stranieri ancora aperti di cedere Simy (32) e Valencia (24). Con Flavius Daniliuc (23) ceduto al Verona, con i milioni che entreranno nelle casse granata, il ds Petrachi potrebbe tornare alla carica per lo svincolato Joao Pedro (32). Anche se l'ingaggio dell'ex Cagliari è anche legato all'uscita di Simy. Saltato all'ultimo il passaggio di Giulio Maggiore (26) al Venezia.