Bari, anche Favilli e Tripaldelli per Longo.

Coli Saco (22), inseguito anche dal Cosenza.

BARI - Il Bari ha completato la rosa con l'acquisto dell’attaccante Andrea(27) a titolo definitivo dal Genoa, firmando un contratto annuale con opzione, e del difensore mancino Alessandro(25) preso a titolo definitivo dalla Spal con l’immediato via libera di Giacomo(28) al Cosenza che lascia il club biancorosso dopo 3 stagioni totalizzando 88 presenze 4 gol e 12 assist. Se ne va a titolo definitivo anche il centrocampista Andrea(22) che passa all Albinoleffe. Lascia il Bari anche l’esterno Gregorio(24) che si trasferisce in prestito alla Juve Stabia. Sul filo ingaggiato anche dal Napoli