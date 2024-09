Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex Palermo e Psg Sol Bamba

Sol Bamba, ex difensore ivoriano e tecnico dell'Adanaspor, è morto a soli 39 anni. A comunicarlo il club turco: "Il nostro alleatore Souleymane Bamba, che si è ammalato prima della partita del Manisa Football Club giocata ieri, è stato portato all'ospedale universitario Manisa Celal Bayar e lì purtroppo ha perso la sua battaglia per la vita. Le nostre condoglianze alla nostra comunità e in particolare alla sua famiglia".