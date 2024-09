Suarez ricorda il morso a Chiellini: "C'è una cosa che mi fa paura"

Il morso di Suarez: cosa era successo

Il 24 giugno 2014 l'Italia si giocava l'accesso alla fase ad eliminazione diretta ai mondiali in Brasile contro l'Uruguay. Al minuto 79, su calcio d'angolo, Suarez rifilava a Giorgio Chiellini un morso sulla spalla sinistra che è rimasto nella memoria collettiva dei tifosi azzurri e non solo. Oltre alla sconfitta finale per 1-0 (rete di Godìn) che è costata l'eliminazione azzurra dal torneo, la partita dell'Italia è stata macchiata da uno scellerato gesto che lo stesso autore non ha mai dimenticato. Tra l'altro, non era la prima volta che l'uruguaiano mordesse qualcuno. Il primo malcapitato è stato Otman Bakkal nel match di campionato tra Ajax e Psv Eindhoven nel novembre del 2010, quando Suarez vestiva la maglia dei lancieri. Segue poi il turno del difensore del Chelsea Branislav Ivanovic nell'aprile del 2013, quando "il Cannibale" giocava per il Liverpool.