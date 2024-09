Koné, dalla Francia messaggi d'amore alla Roma: "Non vedo l'ora di rigiocare"

Manu Koné ha risposto alle domande dei cronisti insieme ai compagni di nazionale Olise , Badé e Koundé in vista della sfida con l' Italia in Nations League : "È un grande orgoglio essere stato convocato per una partita di Serie A e aver debuttato, è un sogno che contavo di realizzare nel breve periodo. Il trasferimento alla Roma mi permette di avere più ambizioni. Ho parlato con l'allenatore, il progetto mi ha convinto, non vedo l'ora giocare nella Roma".

Koné sulla trattativa con la Roma

Il neo-centrocampista dei giallorossi ha aggiunto: "La trattativa? Molto rapida. È successo tutto velocemente. So che sono a un punto di una svolta nella mia carriera. Sono nella nazionale francese, gioco nella Roma, sta a me dimostrare che posso restare a questi livelli".

Koné, le caratteristiche, il rapporto con Thuram e la sfida con l'Italia

Sulle sue caratteristiche: "Sono un centrocampista versatile, che può giocare in tutte le posizioni centrali. Con la mia tecnica posso aiutare gli attaccanti a fare gol. Sta a me far vedere le mie qualità". Il rapporto con l'interista Thuram: "Parlo spesso con lui. Abbiamo giocato insieme per due anni al Gladbach. Abbiamo un rapporto speciale, mi conosce da quando ero piccolo. Mi ha messo a mio agio, mi ha mostrato come funzionano le cose qui". La sfida con l'Italia: "La stiamo preparando bene. Sono una buona squadra. Siamo concorrenti, lotteremo per vincere".