Serbia-Spagna e le altre partite di Nations League diretta: dove vedere in tv, streaming e formazioni

Inizia la Nations League 2024/2025 : la prima pausa dei campionati per le nazionali è dedicata all'esordio delle selezioni nella nuova edizione del torneo. Per il primo turno, occhi puntati sulla sfida tra Serbia e Spagna .

Nations League, gli orari delle partite

Il programma del primo turno parte alle 18 con la sfida del girone 1 della Lega C tra Azerbaigian e Svezia. In campo alle 20:45 tutte le altre partite. Nel gruppo 4 della Lega A c'è per l'appunto Serbia-Spagna e Danimarca-Svizzera. Per il gruppo 1 Portogallo-Croazia e Scozia-Polonia. Giocherà anche tutto il gruppo 3 della Lega C, con Bielorussia-Bulgaria e Irlanda del Nord-Lussemburgo. L'Estonia ospiterà la Slovacchia e il San Marino sfiderà in casa il Liechtenstein.

Dove vedere le partite della Nations League in diretta tv

In Italia non ci sarà la possibilità di vedere le partite della Nations League. Nessuna emittente italiana ha deciso di comprare i diritti televisivi delle sfide del torneo, eccezion fatta per le partite dell'Italia che si potranno guardare su Rai 1.

Dove vedere le partite della Nations League in streaming

Stessa situazione per la trasmissione in streaming delle partite. I diritti tv italiani sono rimasti invenduti e le gare non saranno visibili sui dispositivi mobili. Potrete seguire la partita tra Serbia e Spagna in diretta testuale sul Corriere dello Sport - Stadio.