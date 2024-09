Dybala con l'Argentina: ecco quando indosserà la maglia numero 10 di Messi

BUENOS AIRES (Argentina) - La numero 10 non è una maglia qualsiasi in una nazionale. Tanto più nell’Argentina che ha avuto Diego Armando Maradona come miglior interprete della storia. La maglia del Diez, ha avuto un degnissimo erede con Leo Messi, e ora passerà al romanista Paulo Dybala. L’ex talento della Juventus è stato nuovamente convocato dal ct Scaloni per le prossime partite contro il Cile e Colombia.