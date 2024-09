"Una vita per il calcio" premia Foschi e Vanoli a Palermo

Un premio alla carriera a Rino Foschi, direttore sportivo di lungo corso, per quanto fatto negli anni al servizio del mondo del calcio con Cesena, Hellas Verona, Palermo, Genoa e Torino. Appuntamento al 7 ottobre alla Palermo Football Conference, la kermesse organizzata da Conference403 presso La Braciera in Villa e patrocinata da Comune di Palermo, Adise, Consiglio Ordine Avvocati di Palermo, Lumsa Dipartimento Giurisprudenza Palermo e la facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Universita degli Studi di Palermo.

Il premio “Una vita per il calcio” che ritirerà Rino Foschi (nella foto destra, a sinistra c'è Vanoli ai tenoi del Venezia) è stato assegnato nelle precedenti a Pantaleo Corvino, Guido Angelozzi e Ariedo Braida. In occasione di questa edizione - la cui partecipazione è gratuita previa registrazione su Eventbrite - verranno assegnati dei premi anche all’allenatore del Torino Paolo Vanoli per la promozione in Serie A nella scorsa stagione alla guida del Venezia, ad Antonio Calabro per il passaggio della sua Carrarese in B, al direttore sportivo del Trapani Andrea Mussi per la promozione in C e al presidente della Nissa Luca Giovannone per l’approdo della sua squadra in Serie D. All’interno dell’evento previsti altri numerosi interventi tra cui Igli Tare, Mauro Meluso, gli agenti Giuffredi, Ferrari, Accardi e Cecere e altri dirigenti come Giorgio Perinetti, Marcello Pizzimenti, Leandro Rinaudo e Stefano Trinchera. Saranno importanti anche i pareri legali degli avvocati Gianmaria Daminato (del Venezia), Polo Dattola, Claudio Pasqualin, Pierluigi Pulice e Pietro Alosi. Spazio anche agli ex calciatori Erjon Bogdani, Nicolas Spolli, Cristian Bucchi, Fabio Caserta e molti altri che saranno impegnati il giorno prima in un torneo di Padel presso R2 Sport a Bagheria.