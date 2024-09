Nations League, Ronaldo nella storia: gol numero 900 in carriera

McTominay e Gilmour non bastano: Zalewski decisivo

Nicola Zalewski trascina la Polonia al successo sul campo della Scozia. L'esterno della Roma ha trasformato in pieno recupero il gol del decisivo 3-2, rendendo inutili le reti di McTominay e Gilmour: i due centrocampisti arrivati a Napoli negli ultimi giorni di mercato, sono andati entrambi a segno. Per la Polonia in gol anche Szimansky e Levandowski. Dorgu, centrocampista del Lecce, è tra i protagonisti del successo della Danimarca, che batte la Svizzera (rimasta in nove dopo le espulsioni di Elvedi e Xhaka) per 2-0. Dopo la rete del giallorosso, è arrivato il raddoppio di Hojbjerg.