Dybala da urlo, va in gol con la 10 dell’Argentina! Cile travolto 3-0

ROMA - Tutto facile per l'Argentina nel match contro il Cile valevole per il girone sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Sul prato dell'Estadio Monumental di Buenos Aires, i campioni del mondo in carica si sono imposti nella notte italiana per 3-0 con reti tutte nel secondo tempo: apre le marcature Mac Allister al 48', raddoppia Alvarez all'84' e chiude i conti il romanista Dybala, subentrato poco prima all'infortunato Mac Allister, al 91'. In classifica, l'Albiceleste di Scaloni è saldamente al comando con 18 punti in 7 gare disputate, mentre il Cile è soltanto nono a quota 5.