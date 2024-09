Giappone-Cina 7-0, Dragoni rossi sotto accusa: "Toccato il fondo"

Giappone -Cina 7-0 , Dragoni rossi travolti in campo e dalle polemiche. I Samurai Blu hanno stravinto nella prima giornata delle qualificazioni asiatiche per la Coppa del Mondo 2026 e l'Oriental Sports Daily di Shangai, tra le più autorevoli testate sportive cinesi, non ha usato giri di parole per bersagliare i calciatori della propria nazionale: "Quando il sapore dell'amarezza raggiunge il suo estremo, tutto ciò che rimane è l'intorpidimento. Il calcio cinese ha toccato il fondo ct Branko Ivankovic ha mostrato la sua incompetenza, un fattore che ha contribuito alla disastrosa sconfitta".

Cina travolta dal Giappone, ironia su Weibo e ora la sfida con Mancini

Su Weibo (l'X mandarino), l'hashtag 'la nazionale perde contro il Giappone 0-7' ha finora registrato oltre 500 milioni di visualizzazioni. Non sono mancati i commenti ironici: "Non sappiamo ancora che aspetto abbia il portiere giapponese dopo una partita di 90 minuti", ha scritto un utente. Per la cronaca era l'estremo difensore del Parma, Zion Suzuki. L'ex nazionale Fan Zhiyi ha espresso tutta la sua amarezza scrivendo: "Quando c'è un divario di abilità e perdi, è accettabile. Quello che è difficile da accettare è perdere in questo modo". Martedì è in calendario la difficile prova d'appello: la Cina ospiterà l'Arabia Saudita di Roberto Mancini, reduce da un pareggio (1-1) con l'Indonesia.

Cina, Xi Jinping e la sua passione per il calcio

Il calcio è uno degli sport preferiti del presidente Xi Jinping, che tempo fa ha espresso la volontà che la Cina ospitasse e persino vincesse un giorno la Coppa del Mondo. Quella Coppa del Mondo alla quale la Cina ha preso parte finora solo una volta: nel 2002.