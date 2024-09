Argentina, il gol di Dybala è "storico": non succedeva una cosa da 17 anni

Il gol di Dybala segnato nella partita contro il Cile, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, è in un certo senso "storico". Quasi 17 anni dopo l'ultima volta , un altro numero dieci oltre a Messi è riuscito a segnare con la maglia dell' Argentina .

"Storico" gol di Dybala con l'Argentina: il motivo

La Pulce non è infatti stata convocata da Scaloni per un infortunio e la Joya si è preso la sua maglia, trovando il gol. L'ultimo era stato Riquelme, il 17 novembre del 2007: l'Argentina di Alfio Basile affrontava la Bolivia nelle qualificazioni ai Mondiali del 2010. Nonostante la presenza di Messi, il dieci era ancora Juan Román Riquelme, autore di due gol, uno su punizione, nella vittoria per 3-0.