Comunicato Uefa: "Inter e Milan, conti ok. Roma multata"

Novità importanti per tre big della nostra Serie A , sotto la lente d'ingrandimento della Uefa nell'ultimo biennio. Si tratta di Milan , Inter e Roma , con le due milanesi che "hanno raggiunto tutti gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'anno finanziario 2023", mentre la società giallorossa è stata multata con un'ammenda da 2 milioni di euro .

Uefa: multa per la Roma dei Friedkin, stangata per l'Istanbul Basaksehir

Questa la nota ufficiale della Uefa, che ha reso noto il report relativo all'anno finanziario 2023: "Milan, Inter, Monaco, Olympique Marsiglia, PSG, Besiktas, Trabzonspor e Anversa hanno raggiunto tutti gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'anno finanziario 2023. La Roma ha leggermente sforato l'obiettivo intermedio ed è quindi stata multata con 2 milioni di euro", con il club dei Friedkin che rientra tra i 10 club che hanno pattuito un settlement agreement con gli organi competenti, per completare il percorso di rientro finanziario imposto dalla Uefa. L'ammenda fa riferimento al bilancio 2022-2023, chiuso il 30 giugno 2023.

Stangata, invece, per i turchi dell'Istanbul Basaksehir, che hanno violato l'obiettivo finale previsto per la stagione 2023/2024 e saranno sottoposti a tali misure disciplinari: l'esclusione dalla prossima competizione UEFA per la quale il club si qualificherà nelle prossime 3 stagioni, a meno che il club non rispetti le regole degli introiti calcistici della stagione 2024/2025; limite di 23 giocatori per la lista A della stagione 2024/2025, più una multa di 100mila euro.