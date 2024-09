Ancelotti si confessa: "Mi arrabbio poco, ma quando succede..."

Carlo Ancelotti ha ripercorso le tappe della sua carriera da allenatore durante una conferenza in Messico in occasione di "Mexico Siglo XXI" , evento organizzato dalla Fondazione Telmex, di proprietà del magnate Carlos Slim. “È molto difficile spiegare come dovrebbe essere un leader. È molto più importante convincere che imporre. Un leader deve avere la capacità di ascoltare chi lavora con lui. Possono sempre venir fuori idee che possono aiutarti. È importante ascoltare e non pensare di sapere tutto perché sei il capo. Si può sempre imparare. È difficile dire cosa sia il successo. Per prima cosa può vincere un titolo o non perdere. Per me il successo è dare tutto quello che puoi e se riesci a trarne il massimo mentalmente o fisicamente", ha esordito Ancelotti.

Ancelotti: "Non è vero che sono sempre calmo"

Come riportato da AS, da sempre vicino alle sorti del Real Madrid, Ancelotti ha spiegato: “In panchina devi essere sempre positivo. Devi parlare con i giocatori. Non è vero che sono sempre calmo. Raramente mi arrabbio, ma quando mi arrabbio divento piuttosto matto. Il cavallo ha due modi per saltare: con il frustino o con la carota. Salta in entrambi i modi, ma devi scegliere. Se lo colpisci con il frustino potrebbe disarcionarti, se gli dai delle carote ti aiuterà”.

Ancelotti sulla gestione di sconfitta, trionfo e stress

Su sconfitta, trionfo e stress, Ancelotti ha aggiunto: “La sconfitta è un momento di tristezza, ma è anche un momento di opportunità per provare a migliorare le cose. Bisogna alzarsi, come nella vita. La vittoria non è la vera felicità. La vedo come un sollievo perché tre giorni dopo ho un altro esame. Le critiche sono sempre dietro l'angolo. E le critiche ti danno fastidio quando non sei capace di autocritica. Se la fai, le critiche passano in secondo piano. Devi avere le idee chiare su cosa dovresti fare. È importante ascoltare il proprio assistente, il giocatore. Non esiste una vita senza pressioni o un po' di stress. Non troppo stress, ma un po’ è benzina. Il giorno in cui non proverò più eccitazione prima di una partita è il giorno in cui devo fermarmi. Prima di una partita c'è la preoccupazione, c'è una sensazione negativa pensando che non andrà bene, che segneranno un gol. Quando inizia la partita, tutto si ferma. Quindi, bisogna trovare la tranquillità per gestire le situazioni di gioco".

"A tre o quattro ore dall'inizio della partita arriva sempre il sudore, il cuore batte forte, arrivano i pensieri negativi. È sempre lo stesso. Quella è la solitudine dell'allenatore, che non può condividerla con nessuno. È qualcosa di individuale. Non posso condividerlo. La mia famiglia e mia moglie mi aiutano, mi sostengono, ma le difficoltà sono qualcosa di individuale che so gestire bene".