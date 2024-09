Klopp torna in panchina, stadio tutto esaurito: ci sarà anche Hummels

Jurgen Klopp torna in panchina: guiderà la squadra di Jakub Blaszczykowski e del suo connazionale Lukasz Piszczek che oggi, a Dortmund , daranno l'addio al calcio. Klopp, che quest'estate ha escluso di allenare nuovamente ai massimi livelli nel prossimo futuro, maneterrà la promessa dii occupare per un'ultima volta la panchina del Borussia Dortmund per i l'evento organizzato dai suoi ex giocatori.

Tutto pronto anche per l'addio al club di Hummels

Alle 17, in un Westfalenstadion tutto esaurito (80.000 i biglietti venduti), si consumerà l'emozionante incontro tra il tecnico tedesco, i suoi ex assistenti al Dortmund e le leggende del Borussia, tra cui l'attuale allenatore Nuri Sahin, Roman Weidenfeller, il direttore sportivo Sebastian Kehl e il brasiliano Dedê. Tutti in campo per questo incontro che sarà segnato anche dall'addio al club di Mats Hummels, neo-acquisto della Roma, atteso in campo.

Klopp scatenato tra ironia e sorrisi

"Forza ragazzi, facciamo un mix. Dedê vuole giocare con tutti voi, e tutti voi volete giocare con Dedê. Tutti vogliono giocare con Dedê almeno una volta", ha commentato, divertito, Jurgen Klopp che è tornato indietro nel tempo e si è riconnesso con la sua vecchia vita per una sessione di allenamento relativamente leggera venerdì. Il Borussia Dortmund ha dotato Jurgen Klopp di un microfono in modo da dare ai tifosi l'opportunità di sentirlo rimproverare i suoi giocatori e, il più delle volte, spiegare proprio a Dedê perché non può più calciare un pallone: "Non posso. Non ho muscoli. Ho i muscoli solo per giocare a padel".