La Serie C buca il video: da stasera un weekend incollati alla tv

Quindici gare aprono oggi la terza di andata in Serie C, live tv su Sky Sport Calcio e streaming su Now, con il doppio appuntamento di Diretta Gol alle 18.30 e alle 20.45. «Sarà una Serie C - ha sottolineato in una nota la Lega Pro - più protagonista che mai, da nord a sud, in diciannove regioni, raccontata dalle voci di Sky Sport, Rai Sport, dai social e dal canale YouTube».ORE 16.15: Pro Patria-Feralpisalò, Sky Sport 251. ORE 18.30: Juventus Next Gen-Catania, Sky Sport 251; Picerno-Casertana, Sky Sport 252; Lecco-Lumezzane, Sky Sport 253; Virtus Verona-Novara, Sky Sport 254; Alcione Milano-Renate, Sky Sport 255; Pergolettese-Clodiense, Sky Sport 255; Atalanta Under 23-Trento, Sky Sport 257. ORE 20.45: Rimini-Pescara, Sky Sport 251; Crotone-Trapani, Sky Sport 252; Gubbio-Ternana, Sky Sport 253, AlbinoLeffe-Vicenza, Sky Sport 254; Pineto-Arezzo, Sky Sport 255; Messina-Taranto, Sky Sport 256; Turris-Latina, Sky Sport 257.