“L’ex amante di Kyle Walker in lacrime mostra i messaggi sul test del Dna per la figlia”

Lauryin Goodman ha mostrato in lacrime alcuni messaggi di testo che avrebbe scambiato con Kyle Walker. Il contenuto? Presunti discorsi relativi ai test per il DNA sostenuti per fugare ogni dubbio circa la paternità della loro figlia Kinara. Lo riporta il Sun che, mostrando un estratto di Celebs Go Dating andato in onda su E4, ha ricordato: "Lauryn, star di Celebs Go Dating, sta crescendo due figli - Kairo, quattro anni, e Kinara, uno - avuti da relazioni separate con il calciatore Walker, sposato con Annie Kilner, dalla quale ha avuto altri quattro figli".

Walker e Goodman, lo scontro continua

Walker e Goodman si sono recentemente scontrati in tribunale per le richieste finanziarie avanzate dalla donna e respinte da un giudice. In diretta tv, la Goodman ha risposto a chi sui social insunuava che Walker potesse non sapare che fosse il genitore dei bambini: "Ha sempre saputo che i bambini con me erano suoi. I test del DNA sono legali. Abbiamo sistemato la casa prima ancora che Kinara nascesse. Non lo avrebbe fatto se avesse saputo per certo che era sua". Il Sun ha ricostruito quanto è accaduto in tv: "La pubblicazione dei messaggi è avvenuta dopo che Lauryn ha affermato in modo drammatico che Walker teneva lei e la moglie Annie separate in un gioco malato, che è diventato sempre più pesante con il passare del tempo perché Walker voleva una doppia vita segreta".