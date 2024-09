Schillaci ricoverato in ospedale: il calcio in ansia. Il comunicato della famiglia

Il mondo del calcio è in ansia per Totò Schillaci, ricoverato all'ospedale Civico di Palermo. A confermarlo è la sua famiglia con uno storia pubblicata attraverso il suo account Instagram: "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò".

Schillaci trasferito dalla clinica La Maddalena

Schillaci, 59 anni, combatte da tempo contro un brutto male. Per qualche anno è stato curato alla clinica La Maddalena. Da ieri sera è stato trasferito all’ospedale Civico. Capocannoniere del Mondiale del ’90 con 6 gol, è diventato il volto icona delle “Notti magiche”.

La carriera di Schillaci

Schillaci, ex Messina, Juventus, Inter e Jubilo Iwata, in Giappone, ha realizzato più di 200 gol in carriera. Un percorso da favola, iniziato da bambino a giocare sull’asfalto del quartiere Cep, uno dei più popolari e difficili di Palermo. Tre fratelli e una sorella, il papà faceva il muratore ed è stato sempre primo e più grande tifoso, che lo ha accompagnato dappertutto pur di farlo giocare. Prima di diventare un campione Totò ha fatto il gommista, il garzone di pasticceria e l’ambulante.

Schillaci, tutti i gol a Italia '90

Gli occhi pieni di gioia di Totò Schillaci dopo i gol realizzati a Italia '90 sono un ricordo indelebili per tutti gli italiani. Schillaci fu mandato in campo per la prima volta a pochi minuti dalla fine nella partita con l’Austria e fu decisivo. Da quel momento sengò sempre: contro Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda, Argentina e nella finalper il terzo posto contro l'Inghilterra.