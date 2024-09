Argentina, Scaloni s'inchina ad Ancelotti: "Un riferimento"

Prima della partita di Colombia-Argentina , valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 (in programma martedì 10 settembre alle 22:30 italiane), Lionel Scaloni ha fatto una piccola digressione non strettamente legata al prossimo incontro. Il ct dell'Albiceleste non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto a quale allenatore si ispira; qual è il collega che segue con maggior attenzione per aggiornarsi professionalmente: Carlo Ancelotti .

Scaloni su Ancelotti: "Per me è un riferimento"

Parlando del plurcampione allenatore del Real Madrid, Scaloni ha spiegato: "Per me, oggi, soprattutto quando lo vedo lavorare e lo ascolto, un riferimento è Ancelotti. Penso molte cose come lui. È sulla buona strada per fare la storia. Lo ascolto e mi identifico in lui e in ciò che dice".