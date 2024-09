Adriano Galliani si è sposato: chi c'era al matrimonio con Helga Costa

Tanti Vip al matrimonio di Galliani

Numerosi personaggi hanno preso parte al terzo matrimonio di Adriano Galliani; non potevano mancare i dirigenti di spicco di Mediaset come Paolo Berlusconi, Fedele Confalonieri e Marcello Dell’Utri ma anche personaggi del mondo del calcio come il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti e l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Presenti - tra gli altri - il presidente della Figc Gabriele Gravina, Diego Della Valle, Alessandro Nesta, Ariedo Braida, Daniele Massaro, Riccardo Montolivo, il capitano del Monza Pessina e l’ex campione brasiliano Leonardo accompagnato dalla moglie Anna Billò. Alla cerimonia anche tanti personaggi della politica come il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e Pierferdinando Casini.