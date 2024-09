Dimissioni gesto raro nello sport

L

dimissioni di Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, hanno riportato in auge uno strumento che molto stupisce e, almeno nello sport, pochi ferisce. Scritto che tra quattrini «pubblici» e soldi «pubici» (battuta inarrivabile di Frank Cimini, gran giornalista di cronaca giudiziaria), la distanza non dovrebbe poi essere così banale e sottile, nel lontano 2014 le rassegnarono Giancarlo Abete e Cesare Prandelli, presidente della Federazione e ct della Nazionale. «Luna azzurra» era uscita ai gironi del Mondiale brasiliano, il popolo non invocava testi che spiegassero la disfatta: voleva teste. Le ebbe: «a gratis», per giunta.

Ha accettato di patteggiare l’ideologia con l’idea. E Parigi ha apprezzato.

In compenso, manco le cannonate scossero Carlo Tavecchio all’indomani dello sfregio svedese costatoci il Mondiale russo. Il selezionatore era Gian Piero Ventura. Una formalità, liquidarlo. Una tortura, invece, convincere il Principale che, insomma, sarebbe stato il caso di. Per ridurlo alla ragion di stato - e, quindi, alla resa - dovette mettersi di traverso Giovanni Malagò in persona, che già all’epoca, mormorano i «palazzinari», sognava il «quarto» potere.