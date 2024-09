Fifa+ arriva su Pluto TV: i dettagli e la programmazione

Il canale propone una vasta gamma di contenuti dedicati ai fan del calcio: dai documentari alle serie originali, alle repliche integrali delle partite storiche, passando per i momenti più emozionanti della FIFA World Cup™? e della FIFA Women's World Cup™?. Con uno sguardo esclusivo sui momenti chiave che hanno fatto la storia del calcio, il canale invita a rivivere le grandi emozioni del passato e scoprire nuovi dettagli sullo sport più amato del mondo. Dai momenti salienti della FIFA World Cup Qatar 2022™? ai trionfi della FIFA Women's World Cup Australia e Nuova Zelanda 2023™?, FIFA+ celebra tutti i protagonisti del calcio globale.

Imperdibili anche i contenuti dietro le quinte, come le interviste di Gary Lineker ai vincitori della Scarpa d’Oro o le storie raccontate da HD Cutz direttamente dalla sua sedia da barbiere. Dal Kerala alla Macarena, dagli spalti della MLS al palcoscenico della Coppa del Mondo FIFA, FIFA+ offre tutte le emozioni, i drammi e le emozioni che rendono il calcio lo spettacolo più amato al mondo.

Tra i prossimi appuntamenti su FIFA+ spiccano la retrospettiva sulla memorabile FIFA World Cup Sudafrica 2010™?, in programma il 21 settembre, e la celebrazione del Giorno dell’Indipendenza del Messico il 16 settembre, con i migliori momenti della Nazionale messicana. Inoltre, il weekend del 28 e 29 settembre sarà dedicato alla Spagna, con "Campioni del Mondo", che ripercorre i trionfi della squadra maschile in Sudafrica e i successi delle squadre femminili nel 2023.

Pluto TV è accessibile via browser gratuitamente all’indirizzo www.pluto.tv, attraverso la App per Android e iOS, e su tutte le principali Smart TV, come Samsung Tizen, LG Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV e Chromecast. Inoltre, 12 canali di Pluto TV sono anche presenti su Samsung TV Plus.