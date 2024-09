Chi vincerà il prossimo Pallone d'Oro? È una delle domande più ricorrenti in quest'ultimo periodo nel mondo del calcio. Cristiano Ronaldo non ha dubbi: in pole position c'è Kylian Mbappé , acquistato dal Real Madrid nella sessione estiva di mercato e diventato la nuova punta di diamante dell'attacco di Carlo Ancelotti.

Cristiano Ronaldo: "Mbappé può essere il prossimo Pallone d'Oro"

Nel corso di una lunga chiacchierata con Rio Ferdinand, sul canale YouTube "UR - Cristiano", Ronaldo ha svelato i segreti del Real Madrid e i possibili vincitori del prossimo Pallone d'Oro: "Spesso sento dire che il Real Madrid è fortunato, soprattutto in Champions League. Ma lì è tutta questione di cervello, di mentalità, sono preparati per affrontare quei momenti. Quando arrivano i momenti importanti, decisivi, non sentono la pressione, perché sono una squadra solida, strutturata, anche come club. Ora c'è un allenatore importante, un presidente che è lì da molti anni e hanno preso anche Mbappé, per il quale non sarà un problema adattarsi alla nuova realtà. Ha talento, qualità, struttura, ha tutto per poter essere il prossimo Pallone d'Oro, insieme ad Haaland, Bellingham, Vinicius, Lamine Yamal. Fanno tutti parti di una generazione con grande potenziale", ha precisato CR7.