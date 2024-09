Kane fa 100 con l'Inghilterra: cosa c'è dietro lo strano premio

Il calciatore inglese Harry Kane ha ricevuto un cappello d'oro per la sua 100esima presenza in nazionale. A Wembley, nel pre-partita del match di Nations League contro la Finlandia, l'attaccante del Bayern Monaco è stato premiato con questo simpatico berretto. In Inghilterra la tradizione prevede infatti che dopo l'esordio con i Tre Leoni ogni calciatore riceva un cappellino di colore rosso sul quale è riportato lo stemma della nazionale, un gioco di parole tutto inglese dato che "cap" può significare sia "cappello" che "presenza". Per l'occasione il 31enne ha deciso di completare la sua divisa indossando anche degli scarpini dorati.