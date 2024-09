Bonucci studia per diventare allenatore: “Anche io tra i banchi di scuola”

Leonardo Bonucci studia per diventare allenatore nelle aule e sui campi del centro sportivo di Coverciano . L'ex difensore della Juve e della nazionale italiana ha postato in mattinata alcune foto della sua esperienza accademica, che gli aprirà presto le porte di un nuovo mondo. È stata l'occasione anche per lanciare un messaggio agli studenti di tutta Italia , in vista dello "start" dell'anno scolastico 2024/25.

Il messaggio di Bonucci: "Sarà un anno intenso"

Sui suoi canali social ufficiali, Leonardo Bonucci si è lasciato andare ad un personale in bocca al lupo agli studenti italiani per il nuovo anno scolastico, parallelamente alla ripartenza del corso Uefa B a Coverciano, a cui ha preso parte sin dallo scorso mese di luglio: "In questi giorni ricominciano le scuole, - ha scritto Bonucci - e dopo tanti anni anche io sono tornato tra i banchi di una scuola, quella di Coverciano, per prepararmi alle sfide future. In bocca al lupo a tutti gli studenti per questo nuovo anno che sarà intenso, a volte bello ed altre volte meno, ma che permetterà a tutti noi di crescere e migliorare!", ha concluso l'ex numero 19 della Juve. Un post che ha riscosso molto successo su Instagram, complici gli appunti pubblicati dal viterbese, fino a richiamare l'attenzione di ex compagni bianconeri come Alvaro Morata, Alex Sandro e Filip Kostic. Il centravanti spagnolo, per esempio, ha caricato Bonucci con il più classico dei "Vamos Mister!".