Morto Totò Schillaci, addio a uno dei simboli del calcio italiano

Il calcio è in lutto e piange Salvatore Schillaci, per tutti Totò, simbolo del nostro campionato e dei Mondiali di Italia '90 in cui l'attaccante palermitano, con i suoi gol, fu grande protagonista. L'ex Juventus, nato il primo dicembre 1964, è morto all'età di 59 anni. Da tempo combatteva contro un brutto male. In carriera ha giocato con le maglie di Messina (1982-1989), Juve (1989-1992), Inter (1992-1994) e Jubilo Iwata (1994-1997), club giapponese.