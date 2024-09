Funerali Schillaci: quando, dove e a che ora l'ultimo saluto a Totò

PALERMO - Il mondo del calcio, e non solo, si prepara all'ultimo saluto per Totò Schillaci, l'ex attaccante della nazionale morto oggi a 59 anni, a causa di un tumore al colon. La camera ardente è stata allestita nel pomeriggio allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, dalle ore 16 fino alle 22, e continuerà dalle ore 7 di domani (giovedì 19 settembre) fino alle 22. Non sono ancora ufficiali la data e l'orario dei funerali, che saranno celebrati verosimilmente la mattina di venerdì 20 settembre, sempre a Palermo, la città natale di Schillaci.