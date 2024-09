Conte, il commosso ricordo di Schillaci: un salto nel passato

Conte, amarcord in memoria di Totò

Per ricordare Schillaci, Conte ha condiviso con i suoi follower proprio una foto in maglia bianconera al fianco di Totò. Per Conte era la prima stagione alla Juventus, per Schillaci l'ultima prima di passare all'Inter. Nello scatto, il volto sorridente dell'attuale allenatore del Napoli sembra lasciar trasparire tutta l'emozione per essere di fianco all'eroe di Italia '90, che lo stesso Conte aveva ammirato insieme a tutti gli italiani quando era ancora un giocatore del Lecce.