Schillaci, lunga fila di tifosi commossi per la camera ardente a Palermo

PALERMO - Secondo giorno di camera ardente a Palermo per Salvatore "Totò" Schillaci, ex attaccante della nazionale, scomparso mercoledì 18 settembre dopo una lunga lotta contro un tumore al colon. Dalle 7 di questa mattina un incessante afflusso di tifosi si mette ordinatamente in fila per entrare allo Stadio Renzo Barbera e dare l'ultimo saluto al bomber originario del quartiere Cep di Palermo: sulla sua bara sono state adagiate la maglia azzurra numero 19, quella dei Mondiali del 1990 in cui vinse la classifica dei cannonieri, e una sciarpa rosanero del Palermo, squadra in cui Schillaci non ha mai giocato, ma che rappresenta la sua città natale.