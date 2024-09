Schillaci, moglie e figli distrutti: "Massacrato dalle terapie, merita amore"

PALERMO - È fissato per domani mattina (venerdì 20 settembre) l'estremo saluto a Totò Schillaci. I funerali dell'eroe delle "notti magiche" di Italia '90 saranno celebrati nella Cattedrale di Palermo, con l'omelia dell'arcivescovo Corrado Lorefice e si terranno in forma pubblica, per consentire la partecipazione di cittadini e tifosi. D'altro canto è una vera propria processione da parte dei palermitani, quella che nelle ultime ore si sta vivendo per accedere alla camera ardente, allestita allo Stadio Barbera. Un mare di affetto, che in parte lenisce lo straziante dolore della famiglia, che alla vigilia delle esequie racconta l'uomo e la sua grande voglia di vivere, nonostante una battaglia dal destino segnato.