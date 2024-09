Caos calendari, il calcio si ribella: rischio sciopero concreto

Nico Gonzalez, nella sua disarmante e stupefacente purezza, è sembrato un bambino alle giostre: «Il calendario? Per noi è bellissimo. Siamo tutti giocatori che vogliono giocare a calcio. Tante partite fanno bene alla squadra». Fuori dalla Continassa, però, sta per scatenarsi l’inferno. «Siamo vicini allo sciopero e non sto scherzando - ha tuonato Rodri prima di City-Inter - Giochiamo troppo e non abbiamo tempo per recuperare come dovremmo, 60 o 70 partite stagionali sono un’esagerazione. Pensano al marketing e ai soldi e basta però tutto questo è possibile solo grazie a noi». Su questi toni si è espresso anche Carvajal, il capitano del Real Madrid: «Lo sciopero è una possibilità, non ci prendono in considerazione e siamo stanchi: ora alziamo la voce». «Ci sono sempre più partite - ha detto anche Koundé del Barcellona - e il nuovo Mondiale per Club peggiora le cose. Così dovremo scioperare. È l’unica strada». Nelle ultime ore si sonofatti sentire anche Mbappé, Bellingham, Allison e Van Dijk.