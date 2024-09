La proposta shock di Platini scatena De Zerbi: "Sempre scelte sbagliate..."

De Zerbi risponde a Platini

"Nel Novecento si è iniziato a giocare in undici, ma allora i giocatori correvano meno, erano più lenti ed anche meno forti fisicamente - ha premesso Platini, avanzando una proposta rivoluzionaria -. Potrebbe essere una buona cosa limitare il numero di giocatori perché si libererebbero degli spazi. La gente della mia generazione non guarda più il calcio perché non si ritrovano più", ha aggiunto con un pizzico di nostalgia. Un'idea che, ai più, non è piaciuta, tenendo conto che nel calcio moderno si va incontro anche ad uno straordinario numero di partite e a un dispendio fisico supplementare rispetto al passato. Alla vigilia della trasferta di Lione, Roberto De Zerbi ha avuto modo di commentare in conferenza stampa quanto proposto da Le Roi a RMCSport, senza troppi giri di parole: "Non so se sia un'idea di Platini o un'altra. Generalmente, quando decidiamo di apportare tali cambiamenti, facciamo scelte sbagliate. E spesso, quando si è trattato di fare scelte importanti in passato, sono stato non d'accordo con chi ha deciso di fare queste scelte".