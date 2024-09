Lega Serie B, verso slittamento Assemblea elettiva

Si va verso lo slittamento della Assemblea elettiva della Lega Serie B. Inizialmente convocata il 10 verrà, con ogni probabilità, rimandata dopo quella federale straordinaria in programma il prossimo 4 novembre. Obiettivo: parlare delle questioni interne, trovare una strategia comune e, possibilmente, ritrovare l’unità mancata in questi ultimi mesi dopo che nel passato, anche recente, la Lega si era contraddistinta per molte decisioni prese all’unanimità. La proposta di rinvio, partita dal presidente Mauro Balata e auspicata anche da alcuni presidenti, è arrivata sul tavolo delle società in queste ore preoccupate da un possibile commissariamento e pare avere riscontrato pareri favorevoli da parte dei club, aspetto non secondario perché nell’ultima Assemblea, quella che aveva spaccato a metà l’associazione, erano state proprio le società a indicare il 10 come giorno per una nuova Assemblea elettiva. Ora devono essere loro a confermare l'ipotesi di un rinvio e ricercare quell’unità perduta su tutti i temi che stanno contraddistinguendo la vita interna della B, come i diritti tv con in primo piano l’apertura del canale della Lega, e quelli invece riguardanti le riforme del calcio in generale, dalla Melandri alle competizioni internazionali che stanno togliendo risorse e spazio a quelle domestiche nazionali.