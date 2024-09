Si gioca troppo. E' la scoperta dell'America

Si gioca troppo. La periodica scoperta dell’America è invettiva o omelia: dipende dai pulpiti. L’ultimo Cristoforo Colombo è stato Rodri, gran ciambellano del Manchester City. In sintesi: «Non siamo dei robot, né intendiamo diventarlo. È un calcio, il calcio moderno, sempre meno sostenibile sul piano fisico. Per offrire alla gente qualcosa di più brillante dobbiamo poter riposare». Ginocchio rotto: riposerà fino a primavera. Dicono che il sindacato inglese stia meditando uno sciopero. Non sarebbe la soluzione. Sarebbe un segnale. Forte. E strano. Più ci sono partite, più le rose si dilatano, più i posti di lavoro si moltiplicano: potrebbe un Sergio Campana del terzo Millennio opporvisi? Uhm. E allora? Si gioca troppo. È un allarme che gira da anni. Appartiene al guardaroba del buon senso. Come, per esempio, il taglio ai campionati nazionali. Se si escludono la Bundesliga tedesca, a 18 squadre, e la Francia, che a 18 è scesa la scorsa stagione, Inghilterra, Italia e Spagna non mollano e rimangono incollate a 20. Le Leghe non sono più «ventimila sotto i mari»: sono sopra, implacabilmente. E comandano. La nuova Champions, nel frattempo, è passata da 32 a 36; il Mondiale per Nazioni da 32 a 48; la Coppa del Mondo per club - in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti - ne coinvolgerà la barzelletta di 32: per noi, Inter e Juventus.